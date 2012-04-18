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亚洲 | 2012年 4月 18日 星期三 18:36 BJT

〔东南亚股市〕多数市场收高,菲律宾股市触及纪录高位

路透4月18日电---多数东南亚股市周三上升,其中菲律宾股市触及纪录高位,因西班牙标债需求良好且美国企业财报表现正面,令该地区高风险资产的需求得到改善.

菲律宾股市.PSI上升0.6%至纪录高点5,219.29点,高于周二所及峰值5,186.52点,银行类股领涨.该国股市交投量大.

金融类股亦助力马来西亚股市.KLSE上扬0.2%,外资流入2,979万美元;能源类股带动泰国股市.SETI逆转昨日跌势,收高0.7%.

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