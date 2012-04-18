〔东南亚股市〕多数市场收高,菲律宾股市触及纪录高位

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透4月18日电---多数东南亚股市周三上升,其中菲律宾股市触及纪录高位,因西班牙标债需求良好且美国企业财报表现正面,令该地区高风险资产的需求得到改善.
菲律宾股市.PSI上升0.6%至纪录高点5,219.29点,高于周二所及峰值5,186.52点,银行类股领涨.该国股市交投量大.
金融类股亦助力马来西亚股市.KLSE上扬0.2%,外资流入2,979万美元;能源类股带动泰国股市.SETI逆转昨日跌势,收高0.7%.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。