(重温稿)〔中国汽车〕争取到2015年电动汽车累计产销量达50万辆--国务院常务会议

* 以纯电驱动为汽车工业转型的主要战略取向

* 重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化

* 争取到2015年电动汽车累计产销量达50万辆

* 开展私人购买新能源汽车补贴试点

路透北京4月18日电---中国正着力推进电动汽车业发展以节能减排.国务院常务会议周三明确表态,要加快培育和发展节能与新能源汽车产业,以纯电驱动为汽车工业转型的主要战略取向,争取到2015年电动汽车累计产销量达50万辆.

常务会议并称,当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化;将实施鼓励购买和使用节能汽车政策,开展私人购买新能源汽车补贴试点.

"争取到2015年,中国纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量达到50万辆,到2020年超500万辆,"常务会议讨论通过的"节能与新能源汽车产业发展规划"称.

为进一步推进节能减排,中国财政部3月初已经发布通知称,对节约能源的车船和使用新能源的车船,分别减半征收和免征车船税.其中新能源汽车就包括纯电动汽车和燃料电池汽车等,[ID:nSB2021211]

常务会议还表示,未来将推广普及非插电式混合动力汽车、节能内燃机汽车;因地制宜建设慢速充电桩和公共快速充换电设施;完善标准体系和准入管理制度,加大财税金融政策支持.

会议提出,争取2015年当年生产的乘用车平均燃料消耗量降至每百公里6.9升,到2020年降至5.0升;新能源汽车、动力电池及关键零部件技术整体上达到国际先进水平.

中汽协此前公布数据显示,2011年汽车整车企业销售新能源汽车8,159辆,其中纯电动汽车5,579辆、混合动力2,580辆.

中国国内涉足新能源汽车较早的企业包括比亚迪(1211.HK)、上海汽车(600104.SS)、吉利汽车(0175.HK)等.

去年年底,中国四部委联合发文支持新能源汽车销售,对车企提出更明确的销售底线,并全方位促进新能源汽车的消费.要求定期核查市场销售量,对一年内未销售产品,取消其产品目录.[ID:nSB1218684]

国务院会议还指出,今年要重点推进几项政府信息公开,包括推进财政预决算、"三公"经费和行政经费公开;保障性住房信息公开;价格和收费信息公开等.(完)