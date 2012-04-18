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亚洲 | 2012年 4月 18日 星期三 18:55 BJT

〔亚洲橡胶〕4月18日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透4月18日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 4月 294.7 42 - -

* 5月 297.8 29 295.5 3

* 6月 301.5 152 299.0 39

* 7月 305.8 432 303.4 9

* 8月 309.6 1044 307.3 28

* 9月 311.9 6559 310.0 944 (完)

--编译 侯向明;审校 王洋

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