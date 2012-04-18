〔离岸人民币〕汇丰在伦敦发首只人民币债,总规模料为10亿元--中国央行

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海4月18日电---中国人民银行周三称,汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)正在伦敦发行了第一支人民币债券,主要针对英国及欧洲大陆国家的投资者,总规模预计为10亿元人民币.
"伦敦建设人民币业务中心,有利于人民币在跨境贸易与投资中的使用,有利于中英之间的经贸往来."央行网站刊登的新闻稿称.
报导并援引英国财政大臣奥斯本表示,伦敦人民币业务中心建设计划的启动,将进一步推动伦敦市场人民币产品和服务的发展及人民币的跨境使用.
据路透周三获得的销售文件,汇丰控股正发行三年期基准规模人民币债券,息率指导区间为3.00-3.25%.[ID:nSH0102367];而据汤森路透旗下IFR最新报导,此次发行的三年期人民币债券申购额已超过35亿元人民币.[ID:nSH0102397]
伦敦金融城政府(City of London Corporation)此前发布报告称,伦敦的客户和银行间人民币存款已达到1,090亿元人民币,希望与数家大型银行联手将伦敦提升为人民币离岸交易中心.(完)
参看详情,请点选中国人民银行网站(here)
--发稿 曲伟治; 审校 丁淑琴
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。