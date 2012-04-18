〔马来西亚期市〕棕榈油期货微跌,需求前景蒙上阴霾

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡4月18日电---马来西亚棕榈油期货周三下跌,因投资者担心欧元区债务危机恐将损及棕榈油需求.不过跌势受限,因西班牙标债成功缓解部分忧虑.
包括原油期货在内的全球市场反弹,此前西班牙标债结果好于预期,但棕榈油投资者却并不是十分乐观,尤其是马来西亚出口自3月初以来首次放缓.
"交易商对此早有预期,因为过去数周我们已看到出口十分强劲,而此趋势料难延续.宏观经济忧虑会给出口带来压力,"辉立期货驻新加坡大宗商品分析师Ker Chung Yang称.
"这不会让我们感到意外,但出口数据疲弱将打压市场."
7月棕榈油期货FCPOc3收跌0.7%,报每吨3,479马币(林吉特).
成交量达25,759口,略高于通常的25,000口水平.
路透市场分析师王涛称,棕榈油料将跌至每吨3,402马币,因为其或已完成整固.(完)
--编译 许娜;审校 侯向明
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。