〔马来西亚期市〕棕榈油期货微跌,需求前景蒙上阴霾

路透新加坡4月18日电---马来西亚棕榈油期货周三下跌,因投资者担心欧元区债务危机恐将损及棕榈油需求.不过跌势受限,因西班牙标债成功缓解部分忧虑.

包括原油期货在内的全球市场反弹,此前西班牙标债结果好于预期,但棕榈油投资者却并不是十分乐观,尤其是马来西亚出口自3月初以来首次放缓.

"交易商对此早有预期,因为过去数周我们已看到出口十分强劲,而此趋势料难延续.宏观经济忧虑会给出口带来压力,"辉立期货驻新加坡大宗商品分析师Ker Chung Yang称.

"这不会让我们感到意外,但出口数据疲弱将打压市场."

7月棕榈油期货FCPOc3收跌0.7%,报每吨3,479马币(林吉特).

成交量达25,759口,略高于通常的25,000口水平.

路透市场分析师王涛称,棕榈油料将跌至每吨3,402马币,因为其或已完成整固.(完)