〔国际油市〕亚洲柴油近期内或将上涨,受越南和菲律宾需求提振

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡4月18日电---交易商周三称,亚洲柴油价格近期内可能走坚,因越南和菲律宾需求显现.
他们称,越南PV Oil寻购含硫0.25%的柴油,船期为5月底.其中一名交易商还称,越南Petrolimex亦寻求进口柴油.不过,此交易商补充道,该公司可能将通过私下谈判而非招标的方式来购买柴油.
该公司为第二季定期进口寻购的17.9万吨柴油,现已完成近80%.
越南现货需求增强可能已推高含硫0.25%的柴油升水,其日内上涨0.05美元,每桶较新加坡报价升水0.95美元.
第二名交易商称,菲律宾的Petron也在现货市场寻购船期为5月的至多25万桶含硫500 ppm的柴油,此外还可能寻购船期为6月的柴油.
台湾的台塑石化将其炼厂的一个余渣脱硫设备启动时间从本周推后,此前该设备被发现出现润滑剂泄露.该消息或也支撑价格.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 132.00 -0.07 -0.05 132.07
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 131.10 0.07 0.05 131.03
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 132.47 0.12 0.09 132.35
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 133.42 0.07 0.05 133.35
5月柴油互换 GOSGSWMc1 131.55 0.05 0.04 131.50
6月柴油互换 GOSGSWMc2 131.71 -0.02 -0.02 131.73 (完)
--编译 许娜;审校 王洋
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。