〔国际油市〕亚洲柴油近期内或将上涨,受越南和菲律宾需求提振

路透新加坡4月18日电---交易商周三称,亚洲柴油价格近期内可能走坚,因越南和菲律宾需求显现.

他们称,越南PV Oil寻购含硫0.25%的柴油,船期为5月底.其中一名交易商还称,越南Petrolimex亦寻求进口柴油.不过,此交易商补充道,该公司可能将通过私下谈判而非招标的方式来购买柴油.

该公司为第二季定期进口寻购的17.9万吨柴油,现已完成近80%.

越南现货需求增强可能已推高含硫0.25%的柴油升水,其日内上涨0.05美元,每桶较新加坡报价升水0.95美元.

第二名交易商称,菲律宾的Petron也在现货市场寻购船期为5月的至多25万桶含硫500 ppm的柴油,此外还可能寻购船期为6月的柴油.

台湾的台塑石化将其炼厂的一个余渣脱硫设备启动时间从本周推后,此前该设备被发现出现润滑剂泄露.该消息或也支撑价格.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 132.00 -0.07 -0.05 132.07

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 131.10 0.07 0.05 131.03

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 132.47 0.12 0.09 132.35

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 133.42 0.07 0.05 133.35

5月柴油互换 GOSGSWMc1 131.55 0.05 0.04 131.50

6月柴油互换 GOSGSWMc2 131.71 -0.02 -0.02 131.73 (完)