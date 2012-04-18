〔国际油市〕亚洲燃料油市场上涨,受坚挺买气提振

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡4月18日电---亚洲燃料油市场周三微微上升,买盘动能刺激市场回升,此前曾两个交易日下滑.
近月5月互换合约上涨1.25美元,收报每吨720.00美元.6月互换则上升0.88美元,收报每吨716.88美元,尽管原油价格下滑.
洲际交易所(ICE)匿名平台约有5万吨6月合约以每吨716.75-717.0美元成交.固定价格合约在ICE平台交易并不常见,该平台中跨月价差的交投更为活跃.
近月5月/6月跨月价差也回升0.38美元,收报每吨3.13美元.6月/7月合约则上涨0.50美元,报逆价差3.38美元.
实货交易窗口有四笔交易达成,均为较高升水.所有交易均为380-cst燃料油,价格为较新加坡现货报价升水2.00-3.17美元.
日本石油协会(Petroleum Association of Japan)的数据显示,4月14日当周,日本一周低硫燃料油进口也较前一周大增至373,102公升.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN $721.00 $1.20 0.17 $719.80
现货380CST燃料油 FO380-SIN $712.55 $1.30 0.18 $711.25
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN $717.00 $0.00 0.00 $717.00
380CST船用燃料油升水 $4.45 -$1.30 -22.61 $5.75
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF $0.50 $0.00 0.00 $0.50
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF $2.38 $0.83 53.55 $1.55 (完)
--编译 王洋;审校 侯向明
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。