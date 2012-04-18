〔国际油市〕亚洲燃料油市场上涨,受坚挺买气提振

路透新加坡4月18日电---亚洲燃料油市场周三微微上升,买盘动能刺激市场回升,此前曾两个交易日下滑.

近月5月互换合约上涨1.25美元,收报每吨720.00美元.6月互换则上升0.88美元,收报每吨716.88美元,尽管原油价格下滑.

洲际交易所(ICE)匿名平台约有5万吨6月合约以每吨716.75-717.0美元成交.固定价格合约在ICE平台交易并不常见,该平台中跨月价差的交投更为活跃.

近月5月/6月跨月价差也回升0.38美元,收报每吨3.13美元.6月/7月合约则上涨0.50美元,报逆价差3.38美元.

实货交易窗口有四笔交易达成,均为较高升水.所有交易均为380-cst燃料油,价格为较新加坡现货报价升水2.00-3.17美元.

日本石油协会(Petroleum Association of Japan)的数据显示,4月14日当周,日本一周低硫燃料油进口也较前一周大增至373,102公升.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN $721.00 $1.20 0.17 $719.80

现货380CST燃料油 FO380-SIN $712.55 $1.30 0.18 $711.25

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN $717.00 $0.00 0.00 $717.00

380CST船用燃料油升水 $4.45 -$1.30 -22.61 $5.75

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF $0.50 $0.00 0.00 $0.50

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF $2.38 $0.83 53.55 $1.55 (完)