〔国际油市〕亚洲石脑油价格停留在九周低点,裂解价差则小升至两日高点

路透新加坡4月18日电---亚洲石脑油价格周三连续第三日下跌,并触及约九周低点,报每吨1,042.50美元,因布兰特原油走软.但跨月价差持稳,而裂解价差小升至两日高点.

交易商说,虽然沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)单次出售了异常大量的现货,但目前或有足够的需求来吸收这些船货.

5月下半月抵达的船货并不能满足所有的韩国买家.交易员称,至少一个买家需要额外的5万吨船货.

一名交易员说,"中东或会有更多的船货供给,但这将被强劲的需求所抵消."

这从买家愿意对5月船货支付高溢价中便可反映出来.

亚洲最大石脑油买家台湾台塑将自6月20日起关闭年产能70万吨的裂解装置,这亦将冲击到卖家.在关闭期间,至少会减少20万吨的石脑油需求.

汽油裂解价差大跌近12%至五周低点每桶9.85美元,因料需求疲软.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1042.50 -1.00 -0.10 1043.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 113.49 -0.11 -0.10 113.60

97号现货汽油GL97-SIN 138.00 -1.47 -1.05 139.47

95号现货汽油GL95-SIN 132.46 -1.64 -1.22 134.10

92号现货汽油GL92-SIN 128.31 -1.49 -1.15 129.80 (完)