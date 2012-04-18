〔国际油市〕亚洲石脑油价格停留在九周低点,裂解价差则小升至两日高点

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡4月18日电---亚洲石脑油价格周三连续第三日下跌,并触及约九周低点,报每吨1,042.50美元,因布兰特原油走软.但跨月价差持稳,而裂解价差小升至两日高点.
交易商说,虽然沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)单次出售了异常大量的现货,但目前或有足够的需求来吸收这些船货.
5月下半月抵达的船货并不能满足所有的韩国买家.交易员称,至少一个买家需要额外的5万吨船货.
一名交易员说,"中东或会有更多的船货供给,但这将被强劲的需求所抵消."
这从买家愿意对5月船货支付高溢价中便可反映出来.
亚洲最大石脑油买家台湾台塑将自6月20日起关闭年产能70万吨的裂解装置,这亦将冲击到卖家.在关闭期间,至少会减少20万吨的石脑油需求.
汽油裂解价差大跌近12%至五周低点每桶9.85美元,因料需求疲软.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1042.50 -1.00 -0.10 1043.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 113.49 -0.11 -0.10 113.60
97号现货汽油GL97-SIN 138.00 -1.47 -1.05 139.47
95号现货汽油GL95-SIN 132.46 -1.64 -1.22 134.10
92号现货汽油GL92-SIN 128.31 -1.49 -1.15 129.80 (完)
--编译 侯向明;审校 王洋
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。