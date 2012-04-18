〔美国股市〕开低,受科技股表现疲软拖累

路透纽约4月18日电---美国股市周三开低,投资者消化最新一批公司财报,包括IBM和英特尔.

英特尔(INTC.O)和IBM (IBM.N)均下跌,两家公司均在此前一天公布了业绩.IBM下跌1.9%至203.41美元,英特尔下跌2.7%至27.70美元.

道琼工业指数.DJI盘初下跌69.17点,或0.53%,报13,046.37点.标准普尔500指数.SPX下跌5.74点,或0.41%,报1,385.04点.Nasdaq指数.IXIC下跌10.55点,或0.35%,报3,032.27点.(完)

--编译 许娜;审校 王洋

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