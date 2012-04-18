〔美国股市〕开低,受科技股表现疲软拖累

投行观点：Southern Co目标价由50上调至56美元--Jefferies
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透纽约4月18日电---美国股市周三开低,投资者消化最新一批公司财报,包括IBM和英特尔.
英特尔(INTC.O)和IBM (IBM.N)均下跌,两家公司均在此前一天公布了业绩.IBM下跌1.9%至203.41美元,英特尔下跌2.7%至27.70美元.
道琼工业指数.DJI盘初下跌69.17点,或0.53%,报13,046.37点.标准普尔500指数.SPX下跌5.74点,或0.41%,报1,385.04点.Nasdaq指数.IXIC下跌10.55点,或0.35%,报3,032.27点.(完)
--编译 许娜;审校 王洋
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。