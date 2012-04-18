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市场报道 | 2012年 4月 18日 星期三 22:08 BJT

〔投行观点〕摩根大通将CTC Media 评级从中性下调至减码,目标价从13美元下调至12.40美元

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

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