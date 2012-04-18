〔美国热股〕雀巢接近达成收购辉瑞旗下一业务的交易,后者股价上涨

路透4月18日电---知情消息人士周三表示,全球最大的食品集团--瑞士雀巢NESN.VX接近达成最多以100亿美元收购辉瑞(PFE.N)婴幼儿营养品业务的交易,以加强其中国业务,并扩大在全球婴幼儿配方奶粉领域的领先优势.[ID:nSB1496642]