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市场报道 | 2012年 4月 18日 星期三 22:15 BJT

〔美国热股〕SXC Health将收购Catalyst Health,两者股价双双大涨

路透4月18日电---SXC Health SolutionsSXCI.O表示,将以约44亿美元现金加股票收购药品福利管理公司Catalyst Health SolutionsCHSI.O,以扩大其在处方药报销支付和处理方面的业务.

在周三早盘交易中,SXC Health Solutions股价大涨7.0%,至85.92美元；Catalyst Health Solutions暴涨30.61%,至83美元.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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