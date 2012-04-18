〔美国热股〕PNC Financial Services季度获利下降但优于预期,股价上涨

投行观点：Southern Co目标价由50上调至56美元--Jefferies
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路透4月18日电---PNC Financial Services Group(PNC.N)公布第一季获利下降,但略高于分析师预期,受益于对信贷亏损的拨备减少.
在周三早盘交易中,该公司股价涨1.64%,至64.48美元.(完)
--编译 于春红;审校 母红
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