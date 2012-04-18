〔美国热股〕First Cash Financial Services上调全年获利预估

路透4月18日电---典当和发薪日贷款机构First Cash Financial ServicesFCFS.O公布季度获利优于分析师预期后,上调全年获利预估,受益于商品销售和典当贷款收费增加.

在周三早盘交易中,该公司股价跌0.83%,至41.82美元.(完)