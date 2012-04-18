〔欧元债市〕德债价格上涨,因欧债危机爆发风险提振市场的避险需求

* 德国公债标售吸引需求,尽管得标利率处于纪录低位
* 德债反弹接近纪录高位,此前标售两年期公债
* 投资者等待西班牙公债标售,以从中寻找方向
路透伦敦4月18日电---德债周三上涨,对欧债危机爆发的忧虑促使投资者在标售中吸纳德国短期公债,尽管德债回报率处于纪录低位.
西班牙和意大利公债收益率扳回稍早部分跌幅,因市场关注西班牙周四将进行的标售,并开始考虑下周意大利的公债标售.欧元区二线国家公债收益率从当日最低位上升,德债期货FGBLc1上涨,接近本周初触及的纪录高位,10年期现货公债DE10Y=TWEB收益率测试低位.
德国续发2014年3月到期公债DE1137370=TWEB投标倍数为1.8倍,平均收益率为0.14%,不到上次标售类似公债时平均收益率的一半.
"市场走势再次说明避险需求依然存在,"DZ Bank策略师Michael Leister称.
意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB涨一个基点,至5.49%,稍早曾跌至5.40%.
Monument Securities策略师Marc Ostwald称,"如果明天西班牙公债标售结果糟糕,我预计西班牙10年期公债收益率将升逾6%,升向6.25%."
德国10年期公债收益率DE10YT=TWEB当日跌3.5个基点,至1.64%,接近周一触及的纪录低位1.62%.
德债期货FGBLc1涨40个跳动点,至140.36.(完)
--编译 于春红;审校
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>