〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货连续第四日收跌,供应充裕令市场承压

路透4月18日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三连续第四日收跌,交易商称,受累于美元走强以及全球供应充裕.

指标CBOT-5月合约WK2日内触及三个月低位,这引发一轮空头回补,令市场削减跌幅.

CBOT小麦一度转跌为升.

交易商称,伊朗的国家粮食买家购买约55,000吨澳洲产饲料用小麦.

CME Group (CME.O)称,将在6月6日推出一在芝加哥期货交易所(CBOT)上市的黑海小麦期货合约.

美国农业部周二稍晚表示,截至4月15日,冬麦优良率为64%,高于前一周的61%,上年同期为36%.

CBOT-5月软红冬麦期货WK2收跌4-3/4美分,报每蒲式耳6.10-3/4美元.

CBOT小麦预估成交量为151,850口.(完)

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