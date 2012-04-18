〔纽约期市〕原糖期货挫至近一年最低,欧债危机令软商品期货承压

路透纽约/伦敦4月18日电---原糖期货周三收在近一年最低,多数软商品市场走软,因欧债危机忧虑再度重返市场.

有消息称,印度粮食部长K.V. Thomas表示,该国可能很快考虑增加糖出口,因预计在10月1日开始的年度中,该国可能连续第三年出现供应过剩.这也令期糖承压.

洲际交易所(ICE)-5月原糖期货SBc1跌0.68美分,或近3%,报每磅22.34美分,根据汤森路透数据,为现货该合约近一年来最低结算价.

指标伦敦8月白糖合约LSUc1下滑10.10美元,或1.7%,报每吨586.90美元.

印度增加出口将导致供应增加,压低市场.

可可期货收跌.美国可可期价在连涨五日后首次回落,因7月合约在2,286美元附近的100日移动均线遭遇强劲阻力,加之其他商品市场表现疲弱.

ICE-7月可可合约CCc2跌24美元,或1.05%,报每吨2,257美元.伦敦7月可可LCCN2回落7英镑,报每吨1,479英镑.

交易商称,预计周四将公布的北美研磨数据将成为短期的关注焦点.

阿拉比卡咖啡期货再度走势震荡,在略高于周二触及的18个月低位附近的狭窄区间内徘徊.

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货KCc2上扬0.30美分,收报每磅1.75美元,略高于周一触及的次月合约18个低位1.7390美元.

伦敦7月罗布斯塔咖啡期货LRCN2收高15美元,报每吨2,029美元.(完)