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货币新闻 | 2012年 7月 19日 星期四 04:23 BJT

〔美股盘后〕EBAY在盘后下跌3.2%,此前其公布第二季业绩

路透纽约7月18日电---网络公司EBAY(EBAY.O)在周三盘后交易中下跌3.2%,此前其公布第二季业绩.

EBAY公布第二季GAAP每股盈利为0.53美元,非GAAP每股盈利为0.56美元.第二季营收34亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,市场原本预计EBAY第二季每股盈利为0.55美元,营收为33.6亿美元.

EBAY预计第三季非GAAP每股盈利为0.53-0.55美元,GAAP每股盈利为0.42-0.44美元.预计第三季营收为33-34亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,市场预计EBAY第三季每股盈利为0.55美元,营收为34.1亿美元.

EBAY预计2012会计年度非GAAP每股盈利为2.30-2.35美元,GAAP每股盈利为1.91-1.96美元.2012会计年度营收为138-141亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,市场预计EBAY 2012会计年度每股盈利为2.36美元,营收为139.9亿美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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