〔纽约汇市〕欧元兑美元连续第二日下跌,受西班牙忧虑拖累

* 在西班牙周四标售公债前,对该国的忧虑打压欧元

* 纽约汇市尾盘时汇价波动较小

* 英镑兑欧元升至2010年8月31日以来最高水准

* 日圆兑美元和欧元第二日下跌

路透纽约4月18日电---欧元周三连续第二个交易日下跌,在西班牙标售公债前一天欧债忧虑加剧,市场认为明日西班牙标售公债是对该国应对金融和预算压力能力的一次检验.

西班牙是欧元区第四大经济体,一些投资者担心其融资难题可能将导致欧元区较富裕经济体出现问题.

欧元因英镑上涨而进一步承压,英镑涨幅居主要货币之首.英央行政策会议记录显示,该央行担心高通胀可能将在中期内存在,此后英镑上涨.英央行一位决策者放弃了要求采取更多刺激措施的长期立场.

西班牙股市下跌亦打压欧元.一些策略师称,欧洲央行管委会成员魏德曼称,各国不应预期欧洲央行通过买入公债来解决公债收益率上升的问题,这一言论带动股市走软.

"西班牙目前有流动性问题,但还不是主权债问题,"Faros Trading研究主管Dan Dorrow称.

"明天西班牙公债标售是主要推动力,情况非常严峻.今年余下时间里西班牙还需要再融资500亿美元,而关键问题在于,他们还能进入债市融资吗?"

西班牙将于周四最多标售25亿欧元分别于2014年和2022年到期的公债.标售中任何需求疲弱,收益率上升的证据都将加剧人们对西班牙脆弱财政状况的忧虑.

西班牙预计今年该国经济萎缩1.7%,因其压缩国内需求以使预算赤字相当于国内生产总值(GDP)的比重从2011年的8.5%降至5.3%.

数据显示,西班牙银行业坏帐规模升至1994年以来最高水平,亦令投资者感到不安.