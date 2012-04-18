〔美股业绩〕EBay首季业绩超预期,受Marketplace等业务增长助推

路透旧金山4月18日电---EBay (EBAY.O)周三公布的季度营收和获利增幅高于预期,因旗下电子商务公司Marketplace和PayPal业务增长.

EBay称第一季获利为7.25亿美元,或每股0.55美元,上年同期则为6.19亿美元,或每股0.47美元.期内营收则为33亿美元,比2011年同期高29%.

根据汤森路透I/B/E/S,市场原预计该公司首季营收31.5亿美元,每股盈余(EPS)料为0.52美元.

EBay股价盘后升逾3%至37.35美元.

公司预期第二季每股盈余为0.53-0.55美元,营收32.5-33.5亿美元.公司还预期2012年全年每股盈余为2.30-2.35美元,全年营收为138-141亿美元.

华尔街预期eBay第二季每股盈余为0.55美元,全年则为2.30美元.第二季营收料为33.6亿美元,全年则料为138.5亿美元.

今年稍早时,eBay曾预期第一季每股盈余为0.50-0.51美元,营收在30.5-31.5亿美元之间.公司此前还预期2012年全年每股盈余为2.25-2.30美元,营收137-140亿美元.(完)