〔金砖国家〕4月18日股汇市收盘纵览

路透4月19日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月18日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.36%,报1,023.75点.

中国股市:沪综指周三大幅收涨2%,受金融及地产等权重股大涨提振.沪综指.SSEC收报2,380.848点,涨45.863点,或1.96%.此前最大单日涨幅为2月8日的2.43%.上证金融地产行业指数.SSEFN收涨2.39%.今日上海A股成交额升至929亿元人民币,上交易日为723亿元.[.SSCN]

香港股市:继两日下跌之后,香港股市周三收盘回升,因海外市场表现强劲且中国股市反弹,促使一些空头回补浮现.恒生指数.HSI收扬1.1%,报20,780.73点,扳回之前两个交易日的全部跌幅.恒生国企指数.HSCE涨1%.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三小幅收跌,受中间价回落带动,但波幅甚窄.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水285点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3313元.[CNY/CN][ID:nSB18DYBC4]

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印度股市:周三小幅收高,汽车类股上涨,但对未来降息存疑,导致近来表现优异的股票遭遇获利了结.指标BSE指数.BSESN回吐稍早录得的涨幅,终场仅收高0.2%,报17,392.39点.[.BO][ID:nL3E8FI3KN]

印度汇市:印度卢比周三跌至三个月最低位,回吐日内所有涨幅,因为继印度央行祭出幅度超预期的降息举措后,交易员预期央行态度将更审慎.印度股市脱离稍早所及高位,亦令印度卢比进一步承压.印度卢比兑美元INR=D2收报51.78/79,创1月16日以来的最低水准,周二收盘价为51.48.[INR/][ID:nL3E8FI3HP]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,583.060点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低0.26%至839.24点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX微跌0.01%至29.4925;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.09%,报38.7170.

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巴西股市:周三连续第二日收高,因为投资者认为大宗商品生产商和钢铁生产商有更多上行空间.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP扬升0.5%至63,010.48点.[ID:nL2E8FIMA5]

巴西汇市:巴西雷亚尔周三跌至今年最低水准,因为受到大宗商品价格下跌及央行持续干预的影响.巴西雷亚尔兑美元BRBY周三下跌1%至1.8747,盘中一度触及去年12月29日以来的最低位.根据路透数据,自4月初以来,雷亚尔兑美元已累计下挫近2.7%.[ID:nL2E8FIHJ6]

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南非股市:周三连续第二日收升,全球矿业巨擘必和必拓(BILJ.J)因产量数据好于预期而涨幅居前,尽管投资者买入非大宗商品股票寻求避险,带动其他矿业股下跌,给大盘带来压力.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高0.86%至30,043.23点.综合指数.JALSH收升0.81%至34,050.24点.[.J][ID:nL6E8FIFC3]

南非汇市:南非兰特兑美元震荡走软,尾随欧元走势.1655GMT,南非兰特兑美元ZAR=D3收报7.8452,纽约周二收盘价为7.785.[ZAR/][ID:nL6E8FIEL7]