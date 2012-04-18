澳新经济指标预测--4月19日-4月26日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透4月19日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------4月16日当周----------------------------------
4月18日(三)
2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% -0.3%
(较上年同期) +1.6% +1.8%
4月19日(四)
0130 澳洲商品进口(较前月) 3月 -- -5.0%
4月20日(五)
0130 澳洲进口物价(较前季) 第一季 -1.0% +2.5%
出口物价(较前季) -2.0% -1.5%
--------------------------------4月23日当周----------------------------------
4月23日(一)
0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第一季 -- +0.3%
(较上年同期) -- +2.9%
4月24日(二)
0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 -- 持平
(较上年同期) -- +3.1%
澳洲央行CPI加权中值(较前季) -- +0.5%
(较上年同期) -- +2.6%
澳洲央行CPI截尾均值(较前季) -- +0.6%
(较上年同期) -- +2.6%
4月25日(三)
澳洲市场假期
2100 新西兰央行利率决定 2.50% 2.50%
4月26日(四)
暂无重要数据
--编译 郑茵;审校 蔡美珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。