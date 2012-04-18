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亚洲 | 2012年 4月 19日 星期四 07:14 BJT

全球外汇市场4月19日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

4月18日(周三)

2300 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在华盛顿参加贝塔斯曼基金会(Bertelsmann Foundation)主办的活动

2330 - 日本4月路透短观调查制造业景气判断指数

2350 - 日本3月贸易收支

4月19日(四)

0800 - 意大利2月工业订单

1230 - 美国一周初请失业金人数

1245 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在华盛顿召开记者会

1345 - 世界银行行长佐利克在华盛顿召开记者会

1400 - 欧元区4月消费者信心指数

1400 - 美国3月领先指标

1400 - 美国3月成屋销售年率

1400 - 美国4月费城联邦储备银行制造业指数

1500 - 美国财政部长盖特纳在华盛顿发表讲话

1600 - 挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)在奥斯陆讲话

1700 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森在爱丁堡大学发表讲话

1710 - 世界银行执行董事英德拉瓦蒂(Sri Mulyani Indrawati)参加贝塔斯曼基金会(Bertelsmann Foundation)主办的活动

1800 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门副主管Mahmood Pradhan在华盛顿参加关于欧元区经济的研讨会

1815 - 世界银行/美洲开发银行(IDB)在华盛顿召开"新全球风暴威胁下的拉丁美洲"研讨会

1830 - 加拿大财长费海提、波兰央行总裁贝尔卡(Marek Belka)和欧洲央行执委亚斯穆森参加贝塔斯曼基金会(Bertelsmann Foundation)主办的活动

2030 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)一周资产负债表

2030 - IMF/中东北非研讨会

2200 - 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)3月订单出货比

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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