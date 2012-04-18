全球外汇市场4月19日主要消息

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(除特别说明外,均为GMT时间)
4月18日(周三)
2300 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在华盛顿参加贝塔斯曼基金会(Bertelsmann Foundation)主办的活动
2330 - 日本4月路透短观调查制造业景气判断指数
2350 - 日本3月贸易收支
4月19日(四)
0800 - 意大利2月工业订单
1230 - 美国一周初请失业金人数
1245 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在华盛顿召开记者会
1345 - 世界银行行长佐利克在华盛顿召开记者会
1400 - 欧元区4月消费者信心指数
1400 - 美国3月领先指标
1400 - 美国3月成屋销售年率
1400 - 美国4月费城联邦储备银行制造业指数
1500 - 美国财政部长盖特纳在华盛顿发表讲话
1600 - 挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)在奥斯陆讲话
1700 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森在爱丁堡大学发表讲话
1710 - 世界银行执行董事英德拉瓦蒂(Sri Mulyani Indrawati)参加贝塔斯曼基金会(Bertelsmann Foundation)主办的活动
1800 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门副主管Mahmood Pradhan在华盛顿参加关于欧元区经济的研讨会
1815 - 世界银行/美洲开发银行(IDB)在华盛顿召开"新全球风暴威胁下的拉丁美洲"研讨会
1830 - 加拿大财长费海提、波兰央行总裁贝尔卡(Marek Belka)和欧洲央行执委亚斯穆森参加贝塔斯曼基金会(Bertelsmann Foundation)主办的活动
2030 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)一周资产负债表
2030 - IMF/中东北非研讨会
2200 - 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)3月订单出货比
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 张涛
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。