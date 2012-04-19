印度因天气原因推迟远程导弹试射

路透基点：新奥生态控股寻求2亿美元到期一次偿还贷款--TRLPC
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
(本文由路透中文网编译并提供)
路透印度布巴内斯瓦尔4月18日电---印度政府官员称，因天气状况不佳，该国周三推迟了远程导弹“烈火5”（Agni V）试射。“烈火5”是印度首枚射程远及中国内陆和欧洲的导弹。
“烈火5”可携带核弹头，射程为5,000公里，若发射成功，印度将跻身洲际导弹俱乐部，拥有洲际核防御能力。
印度国防部发言人Sitanshu Kar告诉路透：“由于该地区出现闪电天气，出于安全考虑，‘烈火5’试射推迟到明日。”
“烈火5”是由印度制造，若发射成功，将是印度导弹项目取得的最大成就，该项目初衷是为抵抗来自中国的威胁。
目前，仅有联合国安理会五大常任理事国中国、法国、俄罗斯、美国和英国拥有此类远程武器。
“烈火5”图示，请点击link.reuters.com/nev67s。
印度试射计划并未招致国际社会谴责，而朝鲜上周试射导弹，情况却截然相反。
北约秘书长拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）在布鲁塞尔称：“我们认为，印度不会对北约盟国及其领土构成威胁。”
在华盛顿，美国国务院对印度导弹试射计划轻描淡写，称美印拥有“非常牢固的战略和安全合作关系”。
美国国务院发言人唐纳（Mark Toner）称：“我们敦促所有核国家对核能力保持克制。也就是说，印度在核不扩散方面记录良好，他们一直在相关问题上与国际社会保持沟通。”（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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