〔美股业绩〕高通因供应受限维持全年营收预估,股价受挫(更新版)

(新增细节)

路透纽约4月18日电---美国手机芯片(晶片)制造商高通(Qualcomm)(QCOM.O)周三警告称,由于制造方面的限制,今年剩余时间该公司在满足高阶手机芯片需求方面存在困难.

尽管该公司维持此前对2012财年的营收预估,但其股价仍下跌3%,因投资者原本希望其会调高财测.

"目前我们不能获得充足的供应满足日益增长的需求,"执行长Paul Jacobs在电话会议上对分析师表示,并称这一问题将限制今年的营收增长.

该公司已经努力发展几个拥有28纳米芯片先进制造工艺的新供应商,但公司高管称,在12月当季以前供应方面不会出现重大改善,而届时该公司已进入2013会计年度的第一季.

Bernstein分析师Stacy Rasgon表示,高通预计第三季晶片出货量为1.44-1.52亿,低于其预期的1.57亿.

高通维持全年营收预估,但将全年每股盈利预估由3.55-3.75美元上调至3.61-3.76美元.

但这并未打动投资者.

高通公布截至3月25日的会计年度第二季盈利为22.3亿美元,或稀释后每股盈利1.28美元,上年同期分别为9.99亿美元或0.59美元.

期内营收增长28%,报49.4亿美元,轻松地超越了汤森路透I/B/E/S调查分析师预估的48.4亿美元,上年同期为38.7亿美元.

常规交易时段,高通收报66.98美元,盘后交易报64.69美元.(完)