〔企业并购〕美国药品福利管理公司SXC将以44亿美元收购同业Catalyst

路透4月18日电---美国处方药计划管理商SXC Health SolutionsSXCI.OSXC.TO将以44亿美元收购同业Catalyst Health SolutionsCHSI.O,力求跟上美国处方药管理市场迅速整合的步伐.

两周之前,Express Scripts(ESRX.O)刚刚完成了以290亿美元收购Medco Health Solutions的交易,成为药品福利管理行业(PBM)当仁不让的领头羊.

SXC收购Catalyst后,将成为国内PBM行业第四大企业,在吸引雇主、保险公司等客户方面有更为雄厚的实力,可与Express Scripts竞争.

"随着Medco/Express Scripts交易的完成,行业版图已经发生变化,"Jefferies & Co分析师Brian Tanquilut说,"其他从业者不得不进行一些整合以保持竞争力.如果想在PBM行业中采取攻势,价格方面要有竞争力."

本宗收购采取股票加现金的方式,相当于每股81.02美元,较Catalyst周二收盘价溢价将近28%.

SXC称,该交易将大大促进2013年获利.预计合并后的公司营收可达130亿美元.SXC公司去年营收为50亿美元.

SXC在美国股市周三收高11.3%报89.36美元.

Catalyst股价亦跳涨,周三收高34.1%报85.23美元.(完)