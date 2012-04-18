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亚洲 | 2012年 4月 19日 星期四 07:54 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--4月19日-4月26日

路透4月19日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.

日期 时间 国家 规模 发行细节

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4/19 0800 匈牙利 15年期政府公债

4/19 法国 70-80亿欧元 (2014年9月25日到期的两年期BTAN公债,票息0.75%;

2015年4月25日到期的三年期OAT公债,票息3.50%;

2017年2月25日到期的五年期BTAN公债,票息1.75%)

4/19 法国 20-30亿欧元 2018年7月25日到期的六年期OATei公债,票息0.25%

4/19 1700 美国 五年期通膨保值债券(TIPS)

4/19 西班牙 15-25亿欧元 (2014年10月31日到期的公债,票息3.30%;

2022年1月31日到期的Obligacion债券,票息5.85%)

4/19 英国 13.5亿英镑 2029年到期的通膨保值公债,票息0.125%

4/19 日本 流动性供给标售

4/19 加拿大 38亿加元 2012年4月26日到期的国库券

4/20 英国 国库券

4/23 1530 美国 13及26周期国库券

4/23 法国 BTF国库券

4/23 0600 德国 30亿欧元 2013年4月24日到期的12个月期Bubill债券

4/23 英国 2052年到期的债券,票息3.75%

4/24 意大利 CTZ及BTPei债券

4/24 0800 匈牙利 三个月期贴现国库券

4/24 西班牙 三及六个月国库券

4/24 1530 美国 四周期国库券

4/24 1700 美国 两年期公债

4/24 0120 日本 三个月期贴现国库券

4/24 0130 日本 20年期公债

4/24 加拿大 83亿加元 2012年8月2日到期的98天期国库券

4/24 加拿大 31亿加元 2012年10月11日到期的168天期国库券

4/24 加拿大 31亿加元 2013年4月11日到期的350天期国库券

4/25 0800 匈牙利 债券转换

4/25 1700 美国 五年期公债

4/25 0600 德国 30亿欧元 2044年7月4日到期的32年期公债

4/25 加拿大 三年期公债

4/26 意大利 2012年10月31日到期的184天期六个月BOT债券

4/26 0800 匈牙利 12个月期贴现国库券

4/26 1700 美国 七年期公债

4/26 0120 日本 三个月期贴现国库券

4/26 0130 日本 两年期公债

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 戴素萍

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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