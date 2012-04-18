《全球主要国家债券发行预告》--4月19日-4月26日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透4月19日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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4/19 0800 匈牙利 15年期政府公债
4/19 法国 70-80亿欧元 (2014年9月25日到期的两年期BTAN公债,票息0.75%;
2015年4月25日到期的三年期OAT公债,票息3.50%;
2017年2月25日到期的五年期BTAN公债,票息1.75%)
4/19 法国 20-30亿欧元 2018年7月25日到期的六年期OATei公债,票息0.25%
4/19 1700 美国 五年期通膨保值债券(TIPS)
4/19 西班牙 15-25亿欧元 (2014年10月31日到期的公债,票息3.30%;
2022年1月31日到期的Obligacion债券,票息5.85%)
4/19 英国 13.5亿英镑 2029年到期的通膨保值公债,票息0.125%
4/19 日本 流动性供给标售
4/19 加拿大 38亿加元 2012年4月26日到期的国库券
4/20 英国 国库券
4/23 1530 美国 13及26周期国库券
4/23 法国 BTF国库券
4/23 0600 德国 30亿欧元 2013年4月24日到期的12个月期Bubill债券
4/23 英国 2052年到期的债券,票息3.75%
4/24 意大利 CTZ及BTPei债券
4/24 0800 匈牙利 三个月期贴现国库券
4/24 西班牙 三及六个月国库券
4/24 1530 美国 四周期国库券
4/24 1700 美国 两年期公债
4/24 0120 日本 三个月期贴现国库券
4/24 0130 日本 20年期公债
4/24 加拿大 83亿加元 2012年8月2日到期的98天期国库券
4/24 加拿大 31亿加元 2012年10月11日到期的168天期国库券
4/24 加拿大 31亿加元 2013年4月11日到期的350天期国库券
4/25 0800 匈牙利 债券转换
4/25 1700 美国 五年期公债
4/25 0600 德国 30亿欧元 2044年7月4日到期的32年期公债
4/25 加拿大 三年期公债
4/26 意大利 2012年10月31日到期的184天期六个月BOT债券
4/26 0800 匈牙利 12个月期贴现国库券
4/26 1700 美国 七年期公债
4/26 0120 日本 三个月期贴现国库券
4/26 0130 日本 两年期公债
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 戴素萍
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--台湾....[TW/DIARYCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。