〔国际油市〕亚欧等伊朗石油买主进一步削减从伊朗进口规模

路透东京/伦敦4月18日电---业内消息人士周三对路透表示,日本4月将削减从伊朗的原油进口,欧洲和台湾客户亦减少购买规模,增加了西方制裁正在打压伊朗原油销售的迹象.

日本4月从伊朗进口的原油将比2012年前两个月减少近80%,日减25万桶,为亚洲四大主要客户的最大削减幅度.伊朗日出口220万桶原油绝大部分被亚洲这四大客户买走.

业内消息人士周三称,伊朗的欧洲石油买家也在大举削减伊朗进口,先于欧盟禁令要求开始的时间7月1日,他们4月的日进口减少7.5万桶.

"大家都试图将供应多样化,为7月做准备,"欧洲一家放弃买入伊朗原油的石油公司交易员称.

贸易消息人士表示,4月日本买主的伊朗原油日进口量仅为7.5万桶,较今年前两个月平均日进口32.29万桶下降77%.3月海关数据尚未公布.

台湾中油[CHIP.UL]董事长朱少华接受路透专访时说,针对美国对伊朗实施制裁措施,台湾中油称正减少向伊朗进口原油,改以阿曼、科威特、沙乌地阿拉伯、安哥拉代替.目前对于何时完全停止伊朗原油进口,并未有时间表.[ID:nST0514241]

上述来自亚洲和欧洲的业内消息人士拒绝透露身份,因为他们未获授权对媒体公布这些消息.

去年,每月至少有10艘油轮在伊朗港口为日本运输石油.交易员称,今年4月估计仅剩三四艘了.

消息人士称,日本对伊朗原油的最大买家昭和壳牌石油(5002.T)和JX控股(5020.T)4月四艘油轮累计装运225万桶,本月和下月到达.

两家公司均拒绝置评.(完)