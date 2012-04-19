《中国报摘》--中国证券报4月19日

* 头版头条:

--中国国务院常务会议,讨论通过节能与新能源汽车产业发展规划,以纯电驱动为汽车业转型主要战略取向,开展私人购买新能源汽车补贴试点.

* 其他:

--中国央行相关负责人表示,将综合考虑外汇占款流入、市场资金需求变动、短期特殊因素平滑等情况,合理采取有针对性的流动性管理操作.如通过适时加大逆回购操作力度、下调存款准备金率、央票到期释放流动性等多种方式,稳步增加流动性供应.

--监管部门有关负责人日前表示,未来或放开证券公司新设营业网点,并在合规前提下放开非现场受理柜台业务,允许证券公司销售更多种类金融产品.

--上海证券交易所发布上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引,规定相关股东在首次增持行为发生后,如无后续增持计划的,也应当及时披露.

--光大银行(601818.SS)年报显示,2011年,该行实现净利润181亿元,同比增长41.4%.

--今年以来新基金平均首募规模大幅缩水,43只新成立的基金平均首募8.92亿份,创下公募基金有史以来的发行新低.不过,低风险的债券型基金借势实现上位.

--中工国际(002051.SZ)与乌克兰农业巨头UkrLandFarming公司签署合作协议.双方共同实施新能源发电、粮食港口建设、禽畜饲养场等项目,涉及金额预估合计约为41.29亿美元.(完)

--整理 周晓峰; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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