《新兴市场重要经济事件预告》--4月19日-4月26日

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4月19日(四)

华盛顿--20国集团(G20)代表及部长级会议(至4月20日).

墨西哥巴亚尔塔港--G20贸易部长会议(至4月20日).

华盛顿--24国政府间集团(G24)第87届部长会议(2030).

墨西哥巴亚尔塔港--20国集团(G20)及商界20国集团(B20)反腐败会议(最后一天).

华盛顿--世界银行行长佐利克举行记者会(1345).

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德召开记者会(1245).

首尔--韩国央行发表财政稳定报告(0300).

马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议.

科伦坡--斯里兰卡央行召开货币政策会议.

华盛顿--欧盟执委会副主席雷恩(Olli Rehn)、波兰央行总裁Marek Belka、和加拿大财长费海提参加贝塔斯曼基金会"让经济复元:令就业和经济重新增长"的会议,讨论主题为"给我们一些信用额度:激活经济增长"(1830).

*华盛顿--约旦财长Umayya Toukan,土耳其财长Mehmet Simsek,墨西哥财政部副部长Antonio gonzalez Anaya和国际货币基金组织(IMF)副总裁Nemat Shafik参加一个小组讨论会,会议主题为"补贴改革的政治经济学:中东北非地区的教训"(2030).

4月20日(五)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)和世界银行春季会议(至4月22日).

华盛顿--20国集团(G20)财长和央行总裁会议(至4月22日).

华盛顿--在2012年IMF和世界银行春季会议上,美国财政部长盖特纳主持转轨中的阿拉伯国家区域伙伴关系部长级会议(1800).

华盛顿--20国集团(G20)代表及部长级会议(最后一日).

墨西哥巴亚尔塔港--G20贸易部长会议(最后一日).

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德就全球经济发表讲话(1230).

华盛顿--IMF中东及中亚部门主管Masood Ahmed就IMF中东和中亚地区经济展望举行新闻简会(1300).

华盛顿--IMF亚洲和太平洋部门主管Anoop Singh就IMF亚太地区经济展望举行新闻简会(1415).

华盛顿--IMF西半球部门主管Nicolas Eyzaguirre主持新闻简会,主题为IMF拉丁美洲和加勒比地区:展望和挑战(1500).

华盛顿---印度央行总裁苏巴拉奥出席圆桌讨论,主题为"全球经济的窄道"(0915)

华盛顿--印度财政部长慕克吉在彼得森国际经济研究所发表演讲,题为"印度与世界:短期和中期前景"(2100).

华盛顿--土耳其共和国负责经济财政事务的副总理Ali Babacan在大西洋理事会(Atlantic Council)发表演讲,题为"土耳其对20国集团(G20)和全球金融的看法"(2100).

多哈--2012年世界投资论坛(至4月23日).

4月21日(六)

华盛顿--国际货币与金融委员会(IMFC)全体会议(1200).

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德主持新闻发布会(1730).

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)和世界银行春季会议(第二日).

华盛顿--非洲国家财长举行新闻简会(1500).

华盛顿---印度央行总裁苏巴拉奥出席国际货币与金融委员会(IMFC)全体会议

华盛顿---印度央行副总裁Subir Gokarn参加摩根大通投资者研讨会(0900)

4月22日(日)

华盛顿--24国政府间集团(G24)/金融包容性联盟(AFI)决策者举行金融包容性的圆桌会议(1700).

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)和世界银行春季会议(最后一日).

华盛顿--20国集团(G20)财长和央行总裁会议(最后一日).

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在非洲顾问小组(ACG)会议后举行新闻简会.

4月23日(一)

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定.

布鲁塞尔--匈牙利总理Victor Orban出席有关匈牙利和欧盟经济复苏的政策简会(1230).

4月24日(二)

日内瓦--世界贸易组织 (WTO)争端解决机构(DSB)会议.

华沙--波兰央行举行货币政策会议(料无利率决议宣布)

布达佩斯---匈牙利央行宣布利率决议(1200),央行总裁Andras Simo主持记者会(1300)

4月25日(三)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)/经济合作暨发展组织(OECD)/世界银行债券论坛(至4月26日).

哥本哈根--欧盟预算小组会议(至4月27日).

伦敦--清洁能源部长级会议(至4月27日).

温得和克--纳米比亚央行宣布货币政策决定.

第比利斯--格鲁吉亚央行货币政策委员会会议.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)乌拉圭会议(至4月27日).

4月26日(四)

旧金山--美国财政部长盖特纳在2012年美中战略与经济对话发表有关美国和全球经济的演讲(2000).

基希讷乌--摩尔多瓦央行货币政策会议.

华沙--波兰央行发表4月议息会议记录(1200).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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