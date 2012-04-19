《中国报摘》--金融时报4月19日

路透基点：新奥生态控股寻求2亿美元到期一次偿还贷款--TRLPC
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 头版头条:
--中国现代国际关系研究院世界经济研究所所长陈凤英指出,今年以来世界经济复苏态势基本稳定,但并未改变总体走向,尚难判断持续性如何.在美、欧、新兴经济体都存在不同程度亮点的同时,应该看到既有和潜在的风险点仍在威胁经济的复苏.
* 其他:
--记者撰文称,房地产调控又到关键期,政府高层反复强调坚持房地产调控不放松,经济增长也在合理范围内,不会因为房地产投资的减速而放松调控.在这一背景下,观望与对形势的误判对房地产企业的运营和健康发展不利,房地产开发企业只有积极调整销售价格,让利促销,确保企业正常经营才是明智的.(完)
--整理 康熙泽; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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