《中国报摘》--金融时报4月19日

--中国现代国际关系研究院世界经济研究所所长陈凤英指出,今年以来世界经济复苏态势基本稳定,但并未改变总体走向,尚难判断持续性如何.在美、欧、新兴经济体都存在不同程度亮点的同时,应该看到既有和潜在的风险点仍在威胁经济的复苏.

--记者撰文称,房地产调控又到关键期,政府高层反复强调坚持房地产调控不放松,经济增长也在合理范围内,不会因为房地产投资的减速而放松调控.在这一背景下,观望与对形势的误判对房地产企业的运营和健康发展不利,房地产开发企业只有积极调整销售价格,让利促销,确保企业正常经营才是明智的.(完)