〔中国房地产〕部分城市房价仍处高位,未限购城市需求仍旺盛--住建部

路透北京4月19日电---中国住房和城乡建设部副部长齐骥表示,尽管当前一线城市房价开始松动,但部分城市房价依然处于高位,同时一些未实施住房限购措施的二、三线城市 购买需求仍然比较旺盛.

新华社周三援引齐骥并称,当前房地产市场出现变化,符合市场自身发展规律,有利于房地产健康发展.

文章指出,当前房地产市场正处于调控的关键时期.从市场本身来看,调控效果还有待进一步巩固.

"从经济全局来看,如果调控放松,政策出现反复,一些投机类资金势必会通过各种渠道再次涌入房地产市场,既推动房价上涨,又造成实体经济'空心化',不利于整个经济结构调整,"报导分析称.

但在经济增速放缓的背景下,如何消化庞大库存与防范房地产金融风险考验着未来的调控政策.齐骥表示,一方面要努力增加普通商品住房的供应;另一方面要坚决抑制不合理的需求,严格落实住房限购差别化信贷税收等政策.同时,要在土地供应、税收政策、金融信贷等方面探索创新,深入研究制定"标本兼治"的房地产市场调控长期政策.

在持续严厉调控政策下,目前中国楼市房价过快上涨的势头已得到遏制,并出现下行迹象.国家统计局周三公布,3月70个大中城市新建商品住宅销价同比下降的城市增至38个,为自2011年9月个别城市再次出现价格同比下降以来,下降城市个数最多的月份.[ID:nSB1495330](完)