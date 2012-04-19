〔芝加哥期市〕美国谷物期货高开,扭转上日跌势

路透悉尼4月19日电---美国谷物期货周四高开.周三普遍下跌,因投资者对全球经济复苏的忧虑重燃令其撤离风险资产.

芝加哥期货交易所(CBOT)-5月玉米合约CK2在亚洲盘初上涨0.75%.周三该合约挫跌2.4%,并一度跌破每蒲式耳6美元的关口.