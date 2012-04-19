〔芝加哥期市〕美国谷物期货高开,扭转上日跌势

路透基点：新奥生态控股寻求2亿美元到期一次偿还贷款--TRLPC
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
路透悉尼4月19日电---美国谷物期货周四高开.周三普遍下跌,因投资者对全球经济复苏的忧虑重燃令其撤离风险资产.
芝加哥期货交易所(CBOT)-5月玉米合约CK2在亚洲盘初上涨0.75%.周三该合约挫跌2.4%,并一度跌破每蒲式耳6美元的关口.
CBOT-5月小麦合约WK2周四上涨0.49%,5月大豆合约SK2扬升0.27%,上日两个合约均告下跌.
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。