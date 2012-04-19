〔中国债市〕红豆集团将在银行间市场发私募债,为民营企业首单--报载

路透上海4月19日电---为缓解民营企业融资难,中国正不断拓宽其融资渠道.中国证券报周四报导,红豆集团有限公司近期将在银行间市场发行私募债,成为国内首家发行私募债的民营企业.

此外,银行间市场交易商协会网站引述副秘书长杨农指出,交易商协会将立足金融市场发展和实体经济需要,进一步推动金融产品创新,加强对民营企业的融资支持,促进民营企业健康持续发展.

中国银行间市场交易商协会2011年4月底发布了《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开定向发行规则》,正式启动私募债的发行,规则确定了"定向发行、有限转让、内部披露"原则,以促进更多企业通过债市融资.

所谓非公开定向发行是指具有法人资格的非金融企业,向银行间市场特定机构投资人发行债务融资工具,并在特定机构投资人范围内流通转让的行为.在银行间市场以非公开定向发行方式发行的债务融资工具称为非公开定向债务融资工具.

非公开定向发行,放松事前严格的发行审核和信息披露,不再强制要求信用评级等市场中介服务,缩小了信息披露范围,简化了发行注册条件.另一方面,通过限制交易流通来保障非公开定向工具始终在定向投资人范围内流通,以此保护投资者利益.

除了银行间市场私募债将迎来首家民营企业外,证监会也正在积极筹备在交易所债市发行中小企业私募债.

在中国,信用债泛指由企业发行的债券,目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、私募债(非公开定向债务融资工具)、集合票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行;其余品种则由央行主导.(完)