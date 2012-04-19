〔中菲关系〕中国称黄岩岛为其固有领土,不存在提交国际海洋法法庭问题

路透基点：新奥生态控股寻求2亿美元到期一次偿还贷款--TRLPC
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
路透北京4月19日电---中国外交部发言人刘为民周三在表示,黄岩岛是中国的固有领土,不存在提交国际海洋法法庭的问题.
近期南中国海局势升级,中国海监船和菲律宾海岸警卫队舰船在黄岩岛海域的对峙事件已进入第二周.[ID:nSB1496730]菲律宾外长稍早称将把黄岩岛问题提交国际海洋法法庭.
"近来菲方一些高层人士不断发表谈话,误导舆论,声称菲对黄岩岛拥有主权,这是不顾历史事实、违背法理的.黄岩岛是中国固有领土,菲方对黄岩岛的权利要求没有任何依据,中方完全不能接受,"外交部网站新闻稿援引刘为民在例行记者会上表示.
刘为民表示,中国对黄岩岛的领土主权拥有充分法理依据.中国最早发现、命名黄岩岛,最早将其列入中国版图,实施主权管辖.黄岩岛海域是中国渔民的传统捕鱼场所.
他表示,联合国海洋法公约允许沿海国建立200海里专属经济区,但沿海国无权因此而损害其他国的固有领土主权.
刘为民并敦促菲方尊重中方的领土主权,恪守双方达成的不采取任何可能使事态复杂化和扩大化行动的共识,不再采取使事态升级的行动,早日恢复黄岩岛海域的和平安宁状况.(完)
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--发稿 邵晓忆; 审校 黄凯
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