更正:〔中国央行〕将适时加大逆回购力度及下调存准率等,稳步增加流动性(更新版)

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8681元附近
路透上海2月28日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.8681元附近，较上日升值约133点。
(更正:内文第三段金融机构备付金达"1.8亿元"有误,应为"1.8万亿元")(新增更多细节和背景)
* 将适时加大逆回购力度及下调存准率等
* 要稳步增加流动性,灵活调节银行体系流动性
* 合理满足居民首次购房的贷款需求
* 继续实施区别存准率政策,促三农贷款
路透北京/上海4月19日电---中国人民银行相关负责人称,下一步将灵活调节银行体系流动性,如通过适时加大逆回购操作力度、下调存款准备金率、央票到期释放流动性等多种方式,稳步增加流动性供应.
新华社周三晚间报导援引上述负责人指出,将"综合考虑外汇占款流入、市场资金需求变动、短期特殊因素平滑等情况,合理采取有针对性的流动性管理操作."
央行负责人并引述数据称,3月末,金融机构备付金达1.8万亿元人民币,备付率2.2%,处于高位水平,银行体系流动性保持充裕状态.二季度到期流动性近8,000亿元,流动性供给将继续维持充裕.
中国宏观经济数据上周密集出炉.尽管率先出炉的3月居民消费价格指数(CPI)同比增幅反弹至3.6%,给货币政策的操作空间带来一定的压制.但分析人士普遍认为,通胀已不再是左右货币政策的第一推手,政策逐步趋于宽松的基调不变,以支持经济的复苏.[ID:nSB1485348]
4月初发出的汤森路透中国固定收益市场展望调查显示,逾六成受访金融机构固定收益部门认为,中国央行将在4月下调一次法定存款准备金率;且有逾四成的受访机构还预期,二季度准备金率会调降两次.[ID:nSB1472748]
对于未来信贷调控,央行指出,要进一步加强对小微企业资金支持,保持小微企业贷款合理增长.支持好中央重点投资项目后续资金需求及保障性住房建设.
"合理满足居民家庭首次购买自住普通商品住房的贷款需求,大银行已明确在基准利率之内根据风险原则合理定价.改进对战略性新兴产业、节能环保、文化传媒、现代服务业、自主创新、农田水利建设等的金融服务."央行强调.
中国央行此前公布,3月新增人民币贷款10,100亿元,高于此前8,000亿元的路透调查中值.当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长13.4%,亦高于12.9%的路透调查中值.[ID:nSB1476298]
**续促三农贷款**
上述负责人还表示,下一步会继续发挥好有区别存款准备金率的正向激励作用,促进"三农"(农业、农村和农民)贷款投放.农村信用社、农村合作银行执行的存款准备金率继续分别比大型商业银行低6个和5.5个百分点.
对于资产规模小、涉农贷款比例高的农村信用社、农村合作银行,设在县域、新增存款主要用于当地贷款的法人金融机构,其存款准备金率再低1个百分点.
此前本地媒体新浪财经引述央行文件称,中国央行4月1日起对央行专项票据置换进展顺利的县域法人金融机构,给予1%的法定存款准备金率政策优惠,政策实施期为2012年4月1日-2013年3月31日.(完)
--发稿 康熙泽/周晓峰; 审校 杨淑祯/林高丽
路透上海2月28日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.8681元附近，较上日升值约133点。
* 人民币先抑后扬微收升 * 客盘供需基本平衡，汇价缺乏波动条件 * 大行结汇偏多推升午后汇价 * 内外部环境均支持汇价区间波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月27日 - 人民币兑美元即期周一震荡微收升，中间价则跌逾150点。交易员指 出，国际外汇市场均大体稳定，而中国监管层严格审查真实性购汇需求，令投机需求无从下手；另外市场对人 民币再度走贬的时机看法分歧，有利于人民币维持区间波动。午后大行结汇偏多，推升汇价。 他们并表示，年初以来离岸汇价持续高于在岸，但近期离岸人民币资金流动性基本平稳，且相关期限隐含 波动率均持续回落，表明外部资金亦无意推低人民币汇率。市场关注周二晚间美国总统特朗普新闻会是否会传 递出其经济政策的更多细节。 “美元指数挺稳定的，欧元也比较稳定，就人民币在涨。今天看不到特别的消息，可能有人在抛售美元。 ”一外资行交易员称。 她并表示，去年2-3月期间央行在掉期市场有很多一年期的空头头寸，如果今年不续做，会释放出不少美 元流动性。 亦有中资行
路透上海2月27日 - 人民币兑美元即期周一早盘随中间价小幅下跌。交易员指出，国际外汇市场均大体稳定，而中国监管层严格审查真实性购汇需求，令投机需求无从下手；另外市场对人民币再度走贬的时机看法分歧，缺乏一致性预期，这些均有利于人民币维持区间波动。