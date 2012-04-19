〔瑞郎汇率〕未来六个月瑞士央行料维持瑞郎兑欧元的汇价上限--调查

路透苏黎世4月18日电---周三公布的调查显示,大多数专家预计瑞士央行在未来六个月将坚持瑞郎兑欧元汇率1.20的上限,但约有三分之一的受访者认为未来一年会调整限价以进一步压低瑞郎.

瑞士信贷和德国智库ZEW在4月2-13日期间对金融分析师进行的调查显示,81%受访者认为未来六个月不会有变动,63%的受访者预计未来六至12个月没有变动.

但有30%的受访分析师预计,瑞士央行将设法调整其于去年9月设定的汇率限价,以便在未来六到12个月内让瑞郎兑欧元至少贬值到1.25.

瑞郎兑欧元本月稍早因欧元区债务疑虑重燃而一度突破1.20瑞郎,最近几天徘徊在该水准略上方.瑞士央行为瑞郎汇价设限,以帮助维持本国出口商和旅游业的竞争力.

调查亦显示,59%的受访者预计未来六个月瑞郎兑欧元持稳,而预计瑞郎贬值的分析师增加.

"调查结果强化了我们的判断,即瑞士央行正在采取可信的汇率政策,"瑞士信贷和ZEW在声明中称.(完)