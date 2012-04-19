《中国重要政经日程》--4月19日

路透基点：新奥生态控股寻求2亿美元到期一次偿还贷款--TRLPC
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
=============================今日重要政经日程==========================
4/19(四)
--2012第四届中国核电行业高峰论坛在深圳举行,至13日.
--决策者会议策划集团(CDMC Events)主办的第七届亚洲天然气峰会2012在北京召开,至周五.
--决策者主办的第六届中国石化产业聚焦2012在上海召开,至周五.
--2012中塞文化周在北京启动盛典.
=============================近日重要政经日程==========================
4/20(五)
--国务院发展研究中心金融研究所主办的2012中国证券投资基金业年会暨机构投资者高层论坛在北京举行.
--中国总理温家宝将对冰岛、瑞典、波兰进行正式访问并出席德国汉诺威工业博览会开幕式,至27日.
4/21(六)
--2012年中国企业IPO高端峰会,至周日
--"2012年中国绿公司年会"暨2012中国绿公司百强发布典礼于2012年4月21日-23日在武汉举行.
4/23(一)
--2012年中国汽车论坛在北京召开,至24日,由中国汽车工业协会主办.
4/26(四)
--2012环渤海股权投资高峰会在青岛举行,至28日.
--决策者主办的国际桥梁大会2012在北京召开,至周五.
5/17(四)
--决策者主办的第八届中国核能国际大会2012在北京召开,至周五.
5/18(五)
--科博会2012中关村创新论坛在北京举行.
5/19(六)
--第八届金圆桌奖评选在北京举行.
5/23(三)
--科博会2012中国金融论坛在北京举行,至24日.
5/24(四)
--决策者主办的中国国际海洋油气大会2012在广州召开,至周五.
--决策者主办的第六届亚洲矿业合作论坛2012在上海召开,至周五.
5/26(六)
--第四届大连中国经济论坛在大连举行,至27日.
--第六届中国上市公司市值管理高峰论坛在北京举行.
6/7(四)
--决策者会议策划集团(CDMC Events)主办的第五届中国产业地产高层峰会在上海召开,至8日.
6/14(四)
--决策者主办的第四届中国商业飞机论坛2012在上海召开,至周五.
6/15日(五)
--第十届软交会将于6月15-18日在大连举行.
6/21(四)
--决策者主办的中国国际太阳能发展论坛2012在北京召开,至周五.
6/28(四)
--决策者主办的亚洲航运与造船行业峰会2012在上海召开,至周五.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 苏丹
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
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