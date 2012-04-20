《中国重要政经日程》--4月20日

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
=============================今日重要政经日程==========================
4/20(五)
--国务院发展研究中心金融研究所主办的2012中国证券投资基金业年会暨机构投资者高层论坛在北京举行.
--中国总理温家宝将对冰岛、瑞典、波兰进行正式访问并出席德国汉诺威工业博览会开幕式,至27日.
=============================近日重要政经日程==========================
4/21(六)
--2012年中国企业IPO高端峰会,至周日
--"2012年中国绿公司年会"暨2012中国绿公司百强发布典礼于2012年4月21日-23日在武汉举行.
4/23(一)
--2012年中国汽车论坛在北京召开,至24日,由中国汽车工业协会主办.
*--上午10时国新办发布会,科技部副部长张来武介绍加快推进农村科技创新创业等方面情况
4/26(四)
*--国务院副总理李克强出访俄罗斯、匈牙利、比利时和欧盟总部,至5月4日
--2012环渤海股权投资高峰会在青岛举行,至28日.
--决策者主办的国际桥梁大会2012在北京召开,至周五.
5/17(四)
--决策者主办的第八届中国核能国际大会2012在北京召开,至周五.
5/18(五)
--科博会2012中关村创新论坛在北京举行.
5/19(六)
--第八届金圆桌奖评选在北京举行.
5/23(三)
--科博会2012中国金融论坛在北京举行,至24日.
5/24(四)
--决策者主办的中国国际海洋油气大会2012在广州召开,至周五.
--决策者主办的第六届亚洲矿业合作论坛2012在上海召开,至周五.
5/26(六)
--第四届大连中国经济论坛在大连举行,至27日.
--第六届中国上市公司市值管理高峰论坛在北京举行.
6/7(四)
--决策者会议策划集团(CDMC Events)主办的第五届中国产业地产高层峰会在上海召开,至8日.
6/14(四)
--决策者主办的第四届中国商业飞机论坛2012在上海召开,至周五.
6/15日(五)
--第十届软交会将于6月15-18日在大连举行.
6/21(四)
--决策者主办的中国国际太阳能发展论坛2012在北京召开,至周五.
6/28(四)
--决策者主办的亚洲航运与造船行业峰会2012在上海召开,至周五.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 苏丹
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3