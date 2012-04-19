〔澳洲经济〕总理吉拉德称,实现预算盈余将给予央行降息空间

路透堪培拉4月19日电---澳洲总理吉拉德(Julia Gillard)周四将在一次演说中表示,澳洲政府今年决心实现预算盈余,这将给予澳洲央行(RBA)降息的空间.

澳洲央行已经承认,如果通胀前景仍温和,5月1日下次会议上将有降息空间.

下周将公布关键的澳洲官方通胀数据,预计将显示上季物价压力良好受控,由此为放宽政策扫清道路.

吉拉德周四晚些时候将对企业界人士表示,政府以达到预算盈余为目标是一项经济工具,而不是政治目标,并将为货币政策提供空间.

吉拉德的讲稿中表示,"如果降息有利于家庭和企业,而且澳洲央行选择这么做,我们可以给予央行调整货币政策的空间."

由工党执政的澳洲政府5月8日将宣布一份严格的预算案,旨在领先其他大多数发达国家数年回归盈余.而且降息有助于提高选民对本届政府的支持率.目前选民对政府的支持率正在下降.

除蓬勃发展的矿业以外,其他行业一直呼吁降息,以帮助抵消澳元走坚所带来的压力,并支持消费者支出.

虽然目前澳洲4.25%的现金利率水平,已经远低于2007年工党赢得大选时的6.75%,但仍远高于欧美近零的利率水平.

"如有必要,澳洲央行有进一步行动的充足空间;对于所有呼吁降息的人来说,应该同时亦呼吁实现盈余--而不是相反,"吉拉德称.

考虑到澳洲国内呈现双速经济,而且海外不确定性很大,部分观察人士批评澳洲政府推动实现盈余的举措过于激进,没有必要.(完)