〔表格〕4月14日止当周日本投资者买超7,624亿日圆外国债券

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透4月19日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,上周日本投资者买超外国债券,而在此前的新财年首周为巨额卖超.
截止4月14日止当周,日本投资者买超7,624亿日圆(94亿美元)的外国债券,此前一周卖超1.9037万亿(兆)日圆,规模为去年10月初以来最大.
上周外国投资者也转向买超日本债券,买入1,441亿日圆,此前一周为卖超1,051亿日圆.
下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:
外资在日本投资:
股市 债市 货币市场
4月8日-4月14日 +202.8 +739.9 -2,251.0
4月1日-4月7日 +53.6r -105.1 +3,220.0
3月25日-3月31日 +132.1 +144.1 -3,477.1
日本在海外投资:
股市 债市 货币市场
4月8日-4月14日 -103.0 +116.3 +9.1
4月1日-4月7日 -94.5r -1,903.7r -8.7
3月25日-3月31日 -158.3 +762.4 -123.0 (完)
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--编译 肖群英;审校 龚芳
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