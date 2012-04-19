〔中股业绩〕光大银行2011年净利润同比增长41.4%至180.85亿元

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透北京4月19日电---中国光大银行(601818.SS)周四发布年度业绩报告称,2011年实现归属于上市公司股东净利润180.85亿元人民币,同比增长41.4%.
2011年度 2010年度 同比增减(%)
营业收入(亿元) 460.72 355.32 29.7
净利润(亿元) 180.85 127.94 41.4
基本每股收益(元) 0.45 0.36 25.0
年报并显示,截至2011年底,光大银行不良贷款率为0.64%,比上年末下降0.11个百分点,拨备覆盖率达367.00%;资本充足率和核心资本充足率分别为10.57%和7.89%.
光大银行董事长唐双宁3月时表示,在香港上市一事已获监管部门批准,目前正等待合适时机赴港IPO.[ID:nSB2021459](完)
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--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽
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