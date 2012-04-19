〔中国股市〕周三融资买入较前日增长三成,中信证券交易续活跃

路透基点：新奥生态控股寻求2亿美元到期一次偿还贷款--TRLPC
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
路透北京4月19日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周三融资买入额 为300,403万元人民币,较上交易日增加32.2%.标的证券中信证券(600030.SS)交易活 跃,融资买入达20,087万元,连续第三个交易日居沪市首位. 融资及融券信用交易情况如下: 融资余额(万元) 融资买入额(万元) 融券余额(万元) 上海证券交易所 3,171,306 205,622 74,235 深圳证券交易所 1,532,357 94,781 53,286(完) 参看相关细节,请点选(here) (here) --发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 上海证券交易所 <0#.INX.SS> 恒生分类指数 <0#.INX.HK> 深圳证券交易所 <0#.INX.SZ> 恒生指数成份股 <0#.HSI>
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
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