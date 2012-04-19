〔全球金市〕金价在连跌四日后持稳,关注日内稍晚西班牙公债标售

路透基点：新奥生态控股寻求2亿美元到期一次偿还贷款--TRLPC
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
路透新加坡4月19日电---黄金周四持稳,因有关西班牙债务问题的忧虑打压欧元和市场风险情绪,此前曾录得连续四天下跌.投资者关注日内稍晚关键的西班牙公债标售.
0034GMT,现货金XAU=几无变动,报每盎司1,641.19美元.
美国期金GCcv1上涨0.2%,报1,642.30美元.
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。