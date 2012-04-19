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亚洲 | 2012年 4月 19日 星期四 09:16 BJT

〔全球金市〕金价在连跌四日后持稳,关注日内稍晚西班牙公债标售

路透新加坡4月19日电---黄金周四持稳,因有关西班牙债务问题的忧虑打压欧元和市场风险情绪,此前曾录得连续四天下跌.投资者关注日内稍晚关键的西班牙公债标售.

0034GMT,现货金XAU=几无变动,报每盎司1,641.19美元.

美国期金GCcv1上涨0.2%,报1,642.30美元.

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