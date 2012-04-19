〔中国个股〕中工国际与ULF签订逾40亿美元协议,发展农业领域合作

路透上海4月19日电---中国中工国际工程股份有限公司(002051.SZ)周四公告称,公司与乌克兰UkrLandFarming PLC签署《合作框架协议》,涉及金额预估为41.29亿美元.

公司并公告称,双方将共同实施新能源发电项目、粮食港口建设项目、禽畜饲养场项目(猪肉、牛肉和鸡肉生产)、以及建立拖拉机组装厂和农机设备销售和租赁等项目

公告中提到,双方同意由中工国际作为总承包商,协助ULF通过中国进出口银行贷款融资.

公司同时表示,《合作框架协议》所载合作项目的履行约为未来的8-10年,对公司今年及明年的营业总收入、利润总额不会产生明显的影响.

此前财新网刊登消息称,中工国际与乌克兰农业巨头UkrLandFarming公司(ULF)近日在京签署价值40亿美元的合作备忘录.[ID:nSB1478492]

ULF公司拥有欧亚最大的蛋和干蛋生产商--先锋责任有限公司,其产蛋母鸡数量居全球第二.此外,ULF公司的业务板块还包括谷物种植、糖、肉、奶的生产以及分销.

中工国际(002051.SZ)上交易日收报28.65元,近一个月上涨2.43%.(完)