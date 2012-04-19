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货币新闻 | 2012年 4月 19日 星期四 11:12 BJT

〔新债招标〕中国农发行三年固息债中标利率3.68%--业内人士

路透北京4月19日电---业内人士周四透露,中国农业发展银行上午在银行间债市招标发行的三年期固息金融债,中标利率为3.68%;首场投标倍数1.72倍.

该期债为农发行今年第七期金融债.具体条款如下:

第七期

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发行总量 至多200亿元

期限/计息方式 三年/固息

招标方式 单一利率(荷兰式)招标

缴款日/起息日 4月25日

上市日 5月2日

基本承销额 无

付息频率 按年付息

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第七期金融债首场招标发行数量为150亿元,首场招标结束后,发行人有权向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过50亿元的当期债券.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽

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