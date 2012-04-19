〔新债招标〕中国农发行三年固息债中标利率3.68%--业内人士

路透北京4月19日电---业内人士周四透露,中国农业发展银行上午在银行间债市招标发行的三年期固息金融债,中标利率为3.68%;首场投标倍数1.72倍.

该期债为农发行今年第七期金融债.具体条款如下:

第七期金融债首场招标发行数量为150亿元,首场招标结束后,发行人有权向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过50亿元的当期债券.(完)