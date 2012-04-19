〔新债招标〕中国农发行三年固息债中标利率3.68%--业内人士

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透北京4月19日电---业内人士周四透露,中国农业发展银行上午在银行间债市招标发行的三年期固息金融债,中标利率为3.68%;首场投标倍数1.72倍.
该期债为农发行今年第七期金融债.具体条款如下:
第七期
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发行总量 至多200亿元
期限/计息方式 三年/固息
招标方式 单一利率(荷兰式)招标
缴款日/起息日 4月25日
上市日 5月2日
基本承销额 无
付息频率 按年付息
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第七期金融债首场招标发行数量为150亿元,首场招标结束后,发行人有权向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过50亿元的当期债券.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽
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路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。