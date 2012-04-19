《中国报摘》--其他报纸重要消息4月19日(I)

**上海证券报**

--浙江舟山群岛新区发展规划(征求意见稿)即将上报国务院,拟建成大宗商品储运、中转、加工、交易中心,打造国际物流岛,未来将在口岸开放、用地用海、金融财税等优惠政策上先行突破.

--记者获悉,移动支付国标有望年内发布,而工信部、商务部官员还分别表示,将继续在政策上支持移动支付产业的发展.

--兰花科创(600123.SS)公布2011年实现净利润16.6亿元人民币,同比增长26.51%.公司计划2012年生产煤炭622万吨,实现利润24亿元,并拟投资建设年产20万吨己内酰胺项目,项目总投资约45亿元.

--前低后高几乎成为今年以来金融机构信贷投放的基本规律,记者获悉,截至4月16日,某大行新增人民币贷款不足90亿元,这一投放状况与前两个月基本相似.业内人士指,这一投放节奏,将使得银行日均贷款增速低于时点增速,制约银行利息收入大幅增长.

**人民日报**

--来自农业部的消息显示,当前全国早稻育秧基本结束,各地栽插陆续开始.据农业部农情调度,早稻面积有望在连续两年减少180万亩的基础上,实现恢复性增长,预计今年早稻面积达到8,800万亩,比上年增加170多万亩.

--国家开发银行[CHDB.UL]最新公布的数据显示,截至2011年末,国开行资产总额突破6万亿元人民币,不良贷款率0.4%,连续27个季度低于1%.

**第一财经日报**

--独立基金销售牌照发放近两个月来,这项业务终于有了实质性进展.博时基金日前发布公告称,将新增诺亚正行为代销机构,后者成为第三方销售牌照发放以来第一家正式开通公募基金销售业务的机构.

--中金公司首席经济学家彭文生撰文称,预计二季度新增贷款将至少和一季度持平,甚至可能超过一季度,广义流动性和信贷条件改善的趋势在未来几个月仍将持续.

**21世纪经济报 道**

--记者获悉,国家发改委、财政部日前联合组织会议,确定2012年国家煤炭应急储备总量维持在2011年的500万吨规模,且第二批国家煤炭应急储备点的申报、评估工作正在进行.

--接近国有大行的人士透露,4月前两周,工建中农四大行人民币存款流失过万亿元,而贷款增加无几,部分印证了3月份的存贷款爆发乃是季末效应推动下的虚增.

--中国出版集团公司总裁谭跃称,中国正积极寻求持股欧洲出版公司的机会,公司希望通过直接购买编辑、印刷和发行业务,或持股拥有这些业务的公司,抑或成立合资企业,来满足业务拓展需求.而旗下股份公司国内A股首次公开发行(IPO)亦计划年内完成.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 周晓峰/康熙泽; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]