〔新西兰经济〕通胀温和降低央行加息可能性,利率持稳时间或更长

* 新西兰第一季CPI同比放缓

* 利率将在更长时期内维持不变

* 新西兰元和公债期货持稳

路透惠灵顿4月19日电---新西兰第一季通胀增速略有放缓,强化对新西兰央行将在更长时期内维持利率在纪录低点以支撑经济复苏的预期.

新西兰统计局周四公布,新西兰第一季消费者物价指数(CPI)较前季上涨0.5%,较上年同期上涨1.6%,第四季为上涨1.8%.[ID:nST0514391]分析师预估分别为上升0.6%和上升1.6%.新西兰央行预计按季成长0.7%.

该数据料使央行有更多时间考虑何时开始加息.新西兰官方利率维持在2.5%已有一年.

花旗市场经济主管Paul Brennan表示,"新西兰央行的下一步举动将在明年第一季,但若通胀继续维持在这样低的水准,央行很可能会在更长时间内按兵不动."

新西兰元兑美元NZD=D4短暂下跌10个点左右,之后回升至数据公布前的0.8155/60美元.利率期货<0#NBB:>几无变动.