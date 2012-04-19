〔香港金融〕证监会拟对IPO保荐人加强监管,将向公众征求意见--消息

路透4月19日电---消息人士称,香港证券及期货事务监察委员会(SFC)将在未来几周公开征求意见,讨论推出更加严格的规定,约束银行业在为企业安排首次公开发行(IPO)时的行为,包括要为失实交易文件承担责任.

SFC将要发布的征询意见稿分两部分,第一部分提议严格对IPO保荐人的行为要求,第二部分则要求他们对招股说明书的内容负责.

SFC在最近几个月已经就此事与投资银行私下进行了讨论.文件中有关对招股文件内容负责的提案将引起投行行业的强烈抵触,一直以来投资银行都辩称,在IPO的准备阶段几乎不可能对欺诈问题进行监控.

香港IPO保荐人通常由投资银行或规模较小的企业金融机构充任,他们为企业起草上市文件,并进行尽职调查,以确保企业符合本地上市规定的要求.

之前几家中国上市公司发生丑闻, 他们在上市不久就面临作假指控,有些还有证据.(完)