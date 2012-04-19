〔香港金融〕证监会拟对IPO保荐人加强监管,将向公众征求意见--消息

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透4月19日电---消息人士称,香港证券及期货事务监察委员会(SFC)将在未来几周公开征求意见,讨论推出更加严格的规定,约束银行业在为企业安排首次公开发行(IPO)时的行为,包括要为失实交易文件承担责任.
SFC将要发布的征询意见稿分两部分,第一部分提议严格对IPO保荐人的行为要求,第二部分则要求他们对招股说明书的内容负责.
SFC在最近几个月已经就此事与投资银行私下进行了讨论.文件中有关对招股文件内容负责的提案将引起投行行业的强烈抵触,一直以来投资银行都辩称,在IPO的准备阶段几乎不可能对欺诈问题进行监控.
香港IPO保荐人通常由投资银行或规模较小的企业金融机构充任,他们为企业起草上市文件,并进行尽职调查,以确保企业符合本地上市规定的要求.
之前几家中国上市公司发生丑闻, 他们在上市不久就面临作假指控,有些还有证据.(完)
--编译 郑茵;审校 吴云凌
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路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。