《美国个股焦点》苹果财报对科技股甚或整体股市的超大影响力

撰稿 Caroline Valetkevitch 编译 兰秀娟/张明钧

路透纽约4月18日电---苹果股价下跌,是否殃及美股的整体表现?

苹果(AAPL.O)股价周一挫跌4.1%,这家iPad生产商对科技股和整体股市的超级影响力骤然显现.

标准普尔500指数.SPX10个板块中,科技股.GSPT今年以来表现最佳,回报率达到20%.身为股市大哥大的苹果,贡献了上述回报的三分之一.

但问题在于,苹果的涨势可能掩盖了获利增速放缓的市场大势.

根据汤森路透的预估,科技公司第一季获利可望增长7.5%.但是如果排除苹果,科技企业的获利料将减少0.3%.苹果将于下周二公布财报.

"谈到季度财报、年度财报时,似乎每个人都会预计科技板块的表现将十分优异,但近来,如果不把苹果算在内,科技股根本到不了那个程度,"Synovus信托公司的Daniel Morgan表示,他协助管理约35亿美元的资金.该公司的资产包括约3万股苹果股票.

已公布财报的大型科技公司对美股几乎没有带来什么激励作用.谷歌(GOOG.O)上周公布的营收符合预期[ID:nST0511537]、国际商业机器(IBM)(IBM.N)和英特尔(Intel)(INTC.O)周二盘后公布业绩,亦未能激发买盘.这三支股票周三均收跌.

接着将发布财报的包括微软(Microsoft)(MSFT.O)和德州仪器(Texas Instruments)TXN.N,分别于周四和下周一公布.

除了获利数字以外,另一个衡量表现的关键标准是利润率,该指标反映公司对成本的控制能力.科技公司的利润率在标准普尔500指数所有板块中最高,但这一优势在很大程度上是因为苹果.

汤森路透数据显示,科技业第一季净利润率预估为17%,若排除苹果,这个数字会降至15.7%,就足以把科技类股推至第二位,落后金融股.GSPF.

营收的情况也类似.

汤森路透数据显示,科技板块营收料增长6.7%,若不包含苹果,增幅仅为2.3%.

浏览苹果历年表现的图表,请点选:(r.reuters.com/ben36s)

苹果在标准普尔500指数中的权重为4.5%,自1999年以来没有哪一家上市公司的权重比它更高.微软1999年时的权重曾为4.9%.苹果是许多基金经理持仓规模最大的一支股票,更不必说苹果在数以10亿美元计的指数基金中,是核心持仓标的.

标普分析师Howard Silverblatt表示,苹果高达5,660亿美元的超大市值意味着它对股市的影响力"极其巨大".苹果市值本月稍早曾达到6,000亿美元.

今年迄今,苹果股价已累计上涨约50%,助力标准普尔500指数上涨约10%.今年迄今,苹果的表现在标准普尔500指数成份股中名列第六,而且表现超越苹果的股票中大多数都是从2011年的大幅下跌中反弹,例如Netflix(NFLX.O).但苹果却非如此.

汤森路透数据显示,标普500成份股获利增长速度减缓,从去年第三季的增加18%降至第四季的9.2%.预估今年第一季增长率将减弱至4.4%.

苹果却反过来.第三季每股获利(EPS)较上年同期大增52%,到了第四季更暴涨116%.根据汤森路透调查,第一季EPS成长幅度料达54%.

在上市交易基金(ETF)市场中,苹果占Powershares QQQ Trust (QQQ.O)的比重达18%.

有监于此,苹果获利若不如预期,受创的将不只个股本身而已.

纽约BTIG LLC全球策略长Dan Greenhaus在近期报告中指出,若苹果利润率被压缩,就算幅度不大,也将会对科技业利润率、获利、甚至延伸至整体标准普尔500大企业的表现造成莫大冲击.

这也是让投资人担心的部分原因,苹果在周二才止住的连五日跌势中,跌掉了近9%.

当然,长久以来一再超越市场预期的苹果并不擅于让人们失望.

汤森路透StarMine数据显示,预期苹果财报将出乎意料地好的指数为3.9%;该指数高于2%,即意味着公司财报超越预期的可能性极高.

StarMine数据显示,整体标准普尔500指数科技板块的意外指数为1%.在个股中,微软的意外指数为负0.2%.

苹果股价拉回,凸显出其他科技业者根本没有同样的份量.

部分基金经理及散户投资人正评估持有过多苹果股票的风险.

"俗话说,树再高也顶不到天,"宾州Morris Capital Advisors LLC共同创办人Joseph Doyle表示.该公司两度削减苹果持股以了结获利,不过苹果仍是其最大宗的持股.

技术面而言,苹果股价可能进一步下跌,从而拖累标准普尔500指数走低.苹果股价上周五已经跌破分别位于623.77及613.19的5日及20日均线,至今仍未收复.

"我们预期苹果将成为拖累其他主要股价指数的因素,因它对标准普尔500指数的获利及股价波动有着超大影响,"费城选择权教育公司MarketTamer.com总裁Gareth Feighery表示.

部分经理人指出,将会有更多科技公司支付股利以吸引更多投资人.

"有许多老牌的、增长成熟的核心科技业者如英特尔、微软、思科(CSCO.O)及高通(QCOM.O)等正发放股利,为新资金投入这些个股打开大门,"Morgan表示.

苹果也一样,3月时表示将会派发股利,为17年来首见.

难以否认的是,苹果让人为难,一方面它价值非凡让人不得不持有,但股价冲高后又有回档的风险.

"有一点点是苹果引领我们走到这个境地,"Morgan表示."问题在于当苹果表现不若以往时,是否有其他公司能顶替补上?"(完)